Об этом он рассказал на канале «Легист».
«Давайте опять же попытаемся объективно и прагматично оценивать то, что политические лидеры стран 20 крупнейших экономик мира не относятся к глубоко участливым и душевным людям. Это преимущественно циники и прагматики, для которых приоритет – их внутренняя политика, их внутренние интересы», - сообщил Андрей Вигиринский.
По словам аналитика, общение со странами G20 требует структурной подготовки на уровне дипломатов, на уровне представителей бизнеса и конкретного понимания, что просто так эти страны не станут оказывать нам больше помощи. Как подчеркнул Андрей Вигиринский, все равно есть надежда, что украинская делегация вернется с саммита с определенными обязательствами если не дипломатического характера, то, по крайней мере, экономического или инвестиционного.
«Это сложный форум, к нему нужно готовиться и готовиться, скажем, с учетом всей специфики. Саммит G20 – это прежде всего вопрос развития экономики, это не поиск вариантов политических решений», - заявил Андрей Вигиринский.
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