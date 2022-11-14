Об этом он рассказал на своем канале.
«Буквально в тот же день погибает гауляйтер стремоусов. Если кто-то считает это простыми совпадениями, то я вам напомню, что как раз после захвата и образования так называемых «лднр», там через какое-то время начали буквально пачками погибать представители вот этих коллаборационных управленческих структур», - сообщил Борис Тизенгаузен.
По словам политтехнолога, также в «лндр» расправлялись с теми боевиками, которые слишком активно себя вели. Потом, как отметил Борис Тизенгаузен, стало известно, что к особо громким смертям неугодных рф пророссийских ставленников имела отношение ЧВК «Вагнер».
«ЧВК «Вагнер» собственно и было озадачено, что особо громких и неугодных надо было пачками быстро выпилить (убить – Ред.), что они и сделали», - заявил Борис Тизенгаузен.
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