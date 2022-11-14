Экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, что ТРО – это внутреннее состояние простых украинцев, которые и не дали оккупантам пройти дальше в глубь страны.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам политика, россияне во время своего наступления пытались нас отрезать по направлению Житомир-Винница и выйти на Приднестровье. Тем не менее, констатирует он, эти планы оккупантов сорвались благодаря стараниям украинской армии и территориальной обороне.

«Я сейчас говорю про ТРО не как о раздел войск. Я сейчас говорю про ТРО как внутреннее состояние украинцев. Потому что это действительно территориальная оборона. Этой обороной занимались не только те, кто держал оружие в руках. Я знаю, что ТРО как структура не была готова», – объясняет Дмитрий Разумков.

Как он рассказывает, однажды они встречались в Харькове с ТРОшниками, они сказали, что так вообще быть не может, что у них нет оружия, ничего вообще и они просто не готовы. Эти вопросы, добавляет гость программы, поднимались и в Верховной Раде. Поэтому именно благодаря простым людям, подчеркивает он, которые не дали оккупантам пройти дальше, масса людей и имеет возможность сегодня не сидеть в подвалах или бомбоубежищах.

«Я говорю обо всем народе Украины. Потому что то, что не удалось россиянам, - это прежде всего заслуга украинского народа и украинской армии», - подчеркивает Дмитрий Разумков.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что сегодняшние события на Херсонщине не являются договорняком.

Также Politeka писала о том, что Спивак предположил, когда россия может повторить ракетный удар по Украине.