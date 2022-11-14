Экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, что государству стоило лучше готовиться к войне в энергетическом секторе, но на фронте у нас бойцы готовы.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как отмечает политик, самое темное время – перед рассветом. Следовательно, убежден он, пока самые темные времена в энергетическом плане для Украины еще не пришли, поскольку впереди зима.

«Мы не подготовлены к концу войны, зимней войны. Я сейчас не о фронте, к счастью, там сейчас ребята, девушки, много профессиональных командиров, готовых на 110%. Я говорю о другой стороне войны, о войне в тылу, о войне в энергетическом секторе. Все понимали, что это будет происходить, но, к сожалению, не было сделано достаточно, чтобы минимизировать последствия», - объясняет Дмитрий Разумков.

По словам гостя программы, он знал, что будет война. В частности, политик отмечает, что говорил об этом и парламентским журналистам в кулуарах, и другим народным депутатам незадолго до 24 февраля, что в скором времени будет наступление. Тем не менее, констатирует он, не все верили, но готовым к этому все равно нужно было быть.

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