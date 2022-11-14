Об этом он рассказал на своем канале.

«24 февраля они (русские – Ред.) требовали гарантии безопасности от Соединенных Штатов Америки. На сегодняшний день они уже требуют гарантии безопасности от Украины. То есть это показывает действительно то, что и Украина становится большим геополитическим игроком, с нами считаются», - сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, то, что Украина уже становится крупным геополитическим игроком, влияет на отношение Запада к нам и оказание помощи от наших партнеров. Как отметил Александр Качура, Украине абсолютно безразлично, как ее воспринимает россия, ведь она стала абсолютно ничтожной.

«Россию вообще никто не слушает и этого путина. Вести с ним переговоры, которые когда-нибудь будут, но не с ним, уже никто не захочет», - заявил Александр Качура.

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