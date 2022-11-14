Армянская диаспора в последнее время активно влияет на французских политиков с целью искажения исторической реальности войны в Нагорном Карабахе. Сообщает в статье на сайте Телеграф.

Устами французов армяне генерируют в мировом сообществе новую, довольно странную риторику. Как сообщает 5 канал, в последнее время Азербайджан пытаются поставить в один ряд с Россией-агрессором. А реально агрессирующая Армения становится «жертвой-Украиной».

Почему это не так и кому это выгодно?

Объяснить заинтересованность Франции в реверансах в сторону Москвы достаточно просто. У этой страны значительная экономическая и энергетическая зависимость от РФ. Кроме того, сотрудничество с Москвой позволяет французам закрывать интересы крупных бюджетообразующих компаний. Французский ядерный сектор имеет ряд контрактов с Росатомом, кроме того, по данным Таможенной службы Франции, невзирая на западные санкции, в течение первых 7 месяцев 2022 г. французский экспорт в РФ составил €2.025.497.000. За тот же период из РФ во Францию ​​было поставлено преимущественно сырье на €10.385.993.000. Из них продуктов нефтепереработки на €4.072.866.000, природного и сжиженного газа на €3.105.527.000 и сырой нефти на €1.558.415.000. Вполне понятна иллюстрация зависимости европейских политиков от Кремля.

Именно поэтому президент Франции Макрон чаще всего из европейских лидеров проводит переговоры с Россией и призывает Украину к мирному урегулированию и деэскалации ценой потери суверенных территорий.

Некоторые политики в Европе теперь пытаются уравнять действия Азербайджана по освобождению своих территорий с российской агрессией против Украины. Как анализирует 5 канал, этим они стремятся достичь двух целей: перенаправить от Украины ресурсы на военную и финансовую поддержку армянских сепаратистов в Карабахе; сместить внимание Евросоюза с агрессии РФ на «преступления» Азербайджана. Таким образом, делается попытка создать условия для начала переговоров о «перемирии», даже ценой признания аннексии Донбасса и Крыма. Это делается в пользу крупных европейских корпораций, стремящихся как можно быстрее вернуться в прежние отношения с РФ.



Иллюстративное фото

Украина категорически осуждает эти манипуляции. Они не только направлены против Азербайджана, но и угрожают интересам самой Украины.

Телеграмм-канал AZfront обращает внимание и на реальную помощь Азербайджана Украине. В то время как армяне отправляют свои истребители на помощь российским агрессорам и проводят совместные с россиянами учения, азербайджанские государственные компании бесплатно предоставили Украине более 200 000 литров топлива, 900 тонн медикаментов, медоборудования и продовольствия на сумму более 15 млн. евро.