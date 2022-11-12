11 ноября, в Черкасской области специалисты Госэкоинспекции Центрального округа совместно с Черкасским водным патрулем обнаружили браконьеров, совершивших незаконный вылов рыбы на сумму более 156 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Так, во время проведения природоохранных мероприятий на территории области, в административных пределах села Красная Слобода в районе прибрежной полосы реки Днепр, инспекторы зафиксировали промышленную лодку и двух мужчин, которые вынимали сетки из воды.

В результате обследования установлено, что нарушители успели выловить 99 рыб, а именно: сплетни – 60 шт, плоскирки – 21 шт, лещей – 18 шт. Согласно расчетам государственных инспекторов, общая сумма ущерба, нанесенного государству в результате незаконного вылова водных ресурсов составляет более 156 тысяч гривен

Кроме того, на место нарушения вызвана следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств совершения правонарушения.