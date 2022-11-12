Фото своей работы в Украине он выставил в своем инстаграмме.
Как отмечают эксперты, работа Бэнкси может стоить миллионы долларов.
Напомним, в Бородянке продолжается конкурс архитекторов https://borodianka.org.
Как отмечает инициатор проекта политолог Николай Давидюк, цель не просто восстановить поврежденные или разрушенные объекты, а привлечь международное внимание к Бородянке и аккумулировать значительные ресурсы для восстановления и широкие дипломатические связи.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
ВСУ разгромили оккупантов на Запорожье, в Генштабе раскрыли первые подробности: "Подтверждено поражение..."
Более 20 тысяч оккупантов: в разведке раскрыли реальную ситуацию в Херсоне и предупредили, чего теперь ждать
17-летняя дочь Поляковой в мини показала, что унаследовала от мамы: неожиданное фото
Маленькому сыну Павлика стало хуже, жена музыканта поделилась переживаниями: "Как это все выдержать"
От новостей о создании картины Бенкси в Бородянке международные банки начали передавать миллионные суммы на восстановление города.