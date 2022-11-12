Фото своей работы в Украине он выставил в своем инстаграмме.

Как отмечают эксперты, работа Бэнкси может стоить миллионы долларов.

Напомним, в Бородянке продолжается конкурс архитекторов https://borodianka.org.

Как отмечает инициатор проекта политолог Николай Давидюк, цель не просто восстановить поврежденные или разрушенные объекты, а привлечь международное внимание к Бородянке и аккумулировать значительные ресурсы для восстановления и широкие дипломатические связи.

От новостей о создании картины Бенкси в Бородянке международные банки начали передавать миллионные суммы на восстановление города.