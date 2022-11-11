10 ноября во Львовском областном молодежном центре прошла презентация книги «Христианская демократия. Решения для Украины и Европы» и других проектов, которые реализует ОО Фонд содействия демократии на ниве просвещения и информационной гигиены.

Вице-президент Фонда содействия демократии Юрий Гончаренко презентовал основные направления деятельности, в частности – издательство книг, образовательные проекты и инициативу InfoLight.UA, в которой при поддержке Фонда Ганнса Зайделя в Украине проходят онлайн-тренинги по информационной гигиене, фактчекингу, гражданам учат информационной безопасности и умению информационное сопротивление российской пропаганде, пишет сайт Новости .

С началом войны в 2014 году мы (Фонд содействия демократии) больше направили свою деятельность на содействие обороноспособности страны, содействию волонтерским, просветительским, волонтерским, осуществляли разную издательскую деятельность. Создан проект InfoLight.UA, который проводит онлайн-тренинги и информирование украинцев через сайт и социальные сети», – отметил Юрий Гончаренко.

Политолог и общественный деятель Валентин Балагура, представлявший инициативу InfoLight.UA подчеркнул, что в качестве лекторов в проект приглашены лучшие специалисты в своих отраслях, от кибербезопасности до ОСИНТ и ИПСО.

«Нам нужно объяснять в первую очередь молодежи, что следующие поколения украинцев должны иметь ценностные ориентиры. Что касается проекта InfoLight.UA, то мы сейчас занимаемся просвещением не в плане идеологического, а показываем, как российская федерация пытается влиять на наши мозги и как этому противодействовать», – отметил Валентин Балагура.

Также он считает, что сочетание знаний и ценностного измерения деятельности позволяет лучше сопротивляться российской агрессии.

Также была презентована книга «Христианская демократия. Решения для Украины и Европы», при участии ее певца, кандидата политических наук Валерия Майданюка.

«Сегодня не так много людей знают, что именно христианско-демократические политики, правительства, партии стали теми политическими силами, которые построили успешные европейские страны, такие как Германия, Нидерланды, Австрия… И если взять реформы и разные социальные инициативы, то именно христианские демократы сделали очень многое для того, чтобы Европа сегодня стала той точкой на планете, которую многие воспринимают как «рай общественного благоденствия», – подчеркнул Валерий Майданюк.

Участники поблагодарили за сотрудничество и помощь в организации мероприятия Львовского областного молодежного центра, Координационного штаба по обращению с военнопленными, Фонда Ганнса Зайделя в Украине и Фонда Саллюкс.

Об инициативе InfoLight.UA:

Низкий уровень информационной грамотности граждан Украины, особенно после начала полномасштабной агрессии России, поразительно виден и оказывает негативное влияние. В частности, по этой причине широко распространяются фейки, дезинформация, пропаганда.

У государства не всегда есть достаточно ресурсов для противодействия этому и нуждается в партнерстве со стороны общественных организаций и волонтеров.

Очень сложное положение с информационной работой на временно оккупированных территориях, где граждане Украины не имеют доступа к объективным источникам информации, находятся в состоянии постоянного стресса и уныния.

Так же из-за отсутствия знаний о безопасных средствах связи отсутствует информация о ходе событий на этих территориях, из-за чего украинское общество и международное сообщество не получают объективную информацию и часто находятся под влиянием дезинформации и манипуляций. Военное положение, необходимость вовлечения всего общества в дела обороны страны создает условия для возникновения недоверия и даже определенных конфликтных ситуаций во содействии общества и армии.

Государственные органы за неимением времени и ресурсов не всегда вовремя реагируют на эти ситуации, что дает простор для манипуляций и влияния специальных информационных операций российских спецслужб.

Учитывая вышеизложенное, в рамках проекта InfoLight.UA реализуются учебные программы повышения медиаграмотности, борьбы с фейками и пропагандой. Отдельно делается акцент на создании информационного продукта для украинцев на оккупированных территориях и сотрудничестве гражданского общества и армии. Реализация этих программ ориентирована, в том числе, и на взаимодействие общества и армии.

Проект реализуется Фондом содействия демократии (Украина) при поддержке Фонда Ганнса Зайделя в Украине (Германия). https://infolight.in.ua/