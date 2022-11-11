Об этом рассказали на ютуб-канале Радио Свобода.

То, что власти часто превращаются в инструмент продвижения бизнеса, факт доказанный, и часто это не только противоречит интересам граждан, но и вредит их здоровью. Один из примеров – тепловые электростанции, аварии на которых замалчиваются, как и негативное влияние на среду от их работы.

В частности, речь идет о Бурштынской теплоэлектростанции на Ивано-Франковщине, принадлежащей Ринату Ахметову. В начале ноября прошлого года там произошла серьезная авария, которую в ДТЭК объяснили как обычный прорыв коллектора с водой, что никак не вредит окружающей среде. Тем не менее, Государственную экологическую инспекцию не допустили на проверку, а потому съемочной группе «Схем» и ОО «Центр противодействия коррупции» пришлось работать самостоятельно.

Уже из первых полученных кадров благодаря дрону было ясно, что произошел разрыв золошлакопровода с опасными веществами. По результатам независимой химической экспертизы жидкости с места затопления содержали мышьяк в количестве, превышающем допустимую норму. Как зафиксировали журналисты, эти же жидкости откачали в водохранилище неподалеку, а оно сходится с местной рекой, которая ведет дальше к Днестру.

На странице Бурштынской ТЭС в фейсбуке писали о проблемах с котлом и отключении энергоблоков, но каждый раз эти сообщения удалялись. В то же время съемочные группы постоянно не пускали на ТЭС, охрана требовала у журналистов покинуть территорию, просьбу о съемке в холдинге олигарха игнорировали. Далее местные СМИ писали о заминировании Бурштынской станции, что потом не подтвердилось.

Стоит обратить внимание и на то, что на Бурштынскую ТЭС уже не впервые не пускают инспекторов, ссылаясь то на ковид, то на карантин, то еще что-то. А все состоявшиеся проверки на самом деле были плановые.

В конце концов, холдинг Рината Ахметова дал письменный ответ по поводу того, что все же произошло на Бурштынской ТЭС. Конечно, о прорыве золошлакопровода речь не шла, эту версию отрицали, указав, что его осматривают ежедневно и состояние трубопроводов удовлетворительное, дальше говорили о прорыве коллектора. Кроме того, в холдинге заявили, что ведомственная сертифицированная химическая лаборатория ДТЭК провела проверку воды по подтоплению и подтвердила отсутствие вреда для окружающей среды. Тем не менее, почему-то копии таких анализов расследование так и не получило.

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