Политтехнолог Тарас Загородний сообщил, что Украина никогда не согласится на переговоры на условиях россии.

Об этом он рассказал на канале «Дикий live».

«Чем больше проблем у россиян на фронте, тем больше разговоров о переговорах идет. То есть россия отчаянно нуждается в перемирии. Зачем? Начнем с условий, что они понимают под условиями. Условия не поменялись, то есть они хотят оставить за собой оккупированные области, признание Крыма и ОРДЛО», - сообщил Тарас Загородний.

По словам политтехнолога, условия, которые выдвигает россия, не приемлемы для украинского общества, поэтому Украина не пойдет на такие переговоры. Как подчеркнул Тарас Загородний, украинская власть также уже не раз говорила, что не пойдет на переговоры на условиях рф, выдвигая при этом свои требования.

«Конечно же, никто на такие переговоры идти не будет, но россия отчаянно в этом нуждается. Почему? Потому, что они хотят подготовить свою армию», - заявил Тарас Загородний.

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