Публицист и философ Святослав Вышинский сообщил, что Украина играет большую роль в восстановлении Европы как геополитического игрока.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Европе нужно будет искать альтернативные дешевые источники поставок газа, угля, электроэнергии, а также, вероятно, страны, в которые можно будет переносить промышленные производства из-за дорожающих государств, как Германия, либо из-за таких государств, как Китай, которые слишком удалены и которые превращаются в геополитических оппонентов Европы», - сообщил Святослав Вышинский.

По словам публициста, сейчас Европа начинает также переосмысливать роль Украины в восстановлении не просто восточного европейского пространства, в его переформатировании, но и в восстановлении самой Европы как геополитического игрока.

«Давайте проанализируем. Украина – это страна, которая является потенциальным экспортером газа, потому что у нас огромные залежи газа в Полтавской и Харьковской областях, территория Донбасса – это место, где теоретически возможно производить добычу сланцевого газа, и наконец есть достаточно обширные залежи газа на шельфе Черного моря», - заявил Святослав Вышинский.

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