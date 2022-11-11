Политолог Руслан Бизяев прокомментировал сегодняшние события в Херсонской области и заявил, что это не станет крупным договорняком ближайшей встречи G20.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Ситуация в Херсоне, история началась, но еще далеко не кончилась. Насколько я понимаю ситуацию, к весне следующего года она будет стабилизирована примерно по реке Днепр. Для россии сейчас ключевая задача – сохранить водоснабжение в Крым», - рассуждает Руслан Бизяев.

По его мнению, следует не делать поспешных выводов и наблюдать за развитием ситуации. А конец этой и не только этой истории, уверен эксперт, мы уже увидим в следующем году. Сейчас, говорит он, не нужно бежать впереди паровоза, а события следует комментировать и анализировать осторожно.

Что касается встречи G20, замечает политолог, то за последние сутки сетью ширится множество конспирологических версий, суть которых заключается в том, что Херсон – якобы на самом деле договорняк. Как он объясняет, говорится, что этот договорняк должен быть якобы юридически оформлен и закреплен на ближайшей встрече G20. Тем не менее, констатирует эксперт, если проанализировать ситуацию, становится понятно, что это не так.

«Политика – это всегда система. Политика – это дипломатия. Есть определенные дипломатические инструменты, которые могут показать в том числе и нам с вами, что такое, в принципе, возможно. Я этого не увидел», - заключает Руслан Бизяев.

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