Об этом он рассказал в своем блоге.
«Главный тезис – не выдумывать ничего, не фантазировать. Никаких газовых баллонов. Никаких дополнительных приборов. Нужно понять, что многоквартирный дом – это сложная техническая система, которая спроектирована и построена. Если мы затащим туда огромный баллон, если он взорвется, будет разрушена не только эта квартира, но и несколько соседних», - объясняет Олег Попенко.
Следовательно, констатирует он, в вопросе подготовки к зиме главное – не фантазировать. Все проблемы, отмечает эксперт, должны решать специалисты, электрики, сантехники, которые четко понимают, что вообще делается. Кроме этого, добавляет он, должен быть коммунальный или частный управляющий, а сами люди, когда выезжают, должны отключить все системы жизнеобеспечения квартиры, перекрыть газ и воду.
По словам эксперта, также желательно оставить ключи кому-то из остающихся в городе знакомых. В частности, рассказывает он, сейчас звонят из Харькова, Николаева и спрашивают, что делать в ситуации, когда в дом подают тепло и вышибло стекла, а квартиру открыть нельзя, поскольку владельцы заграницей.
«К сожалению, вот этой системы вообще в Украине нет. Не существует профессиональных управляющих на уровне домов, которые будут заниматься этими вопросами. Я хочу после работы отдыхать в своей квартире, а не заниматься проблемами дома. Поэтому этими вопросами должны заниматься профессиональные управители, которые приходят, берут ваш дом и все за вас делают», - заключает Олег Попенко.
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