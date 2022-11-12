Об этом он рассказал на своем канале.
«Так вот сразу после саммита в Индонезии рф получит какие-то дополнительные ракеты от Ирана, и я думаю, что Украина подвергнется мощным ракетным ударам и атаками дронов. Надо защищать нашу критическую, инженерную и энергетическую инфраструктуру», - сообщил Дмитрий Спивак.
Политический деятель предположил, что россия после 17-18 ноября повторит массированный ракетный удар по городам Украины. Как подчеркнул Дмитрий Спивак, россия может еще раз попытаться уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы продемонстрировать, что их уход с Херсона не означает их слабость и поражение, и попытаться усадить нас за стол переговоров.
«Вот с такими некими месседжами они будут опять идти в мир. А для этого они будут подвергать ракетным ударам наши города», - заявил Дмитрий Спивак.
Как писала ранее Politeka, Херсон - это Украина: в город заходят ВСУ, первые официальные подробности и фото.
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Также Politeka сообщала, что не успевшие сбежать от наступления ВСУ оккупанты «маскируются» под местных: появились фото из Херсона.