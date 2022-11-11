Из-за широкомасштабного российского вторжения в Украине повреждено или дотла разрушено свыше 500 объектов историко-культурного наследия, на восстановление которых понадобятся десятки миллиардов гривен.

Об этом идет речь в материале НВ.

Наиболее пострадала Харьковская область, где повреждено 156 объектов, среди них – три национального значения. Впрочем, харьковчанам удалось спасти уникальные архивные материалы большинства из них, поэтому там уже составляют планы реставрации.

В Киеве агрессор планировал еще в первые дни вторжения уничтожить ракетно-бомбовыми ударами Национальный заповедник «София Киевская». Однако благодаря международной огласке варварских планов москвы и защитному укреплению сооружений заповедника украинскую святыню удалось спасти.

В Чернигове полностью разрушена визитная карточка города – здание областной библиотеки юношества. Это было сооружение 19 ст., построенное меценатом Василием Тарновским. Благодаря ВСУ город не был оккупирован, а следовательно, остались неповрежденными старинные церкви, которыми славится столица Сиверщины.

В почти полностью разрушенном и сейчас оккупированном Мариуполе российские варвары уничтожили и разграбили все местные музеи. В частности, уже нет художественных коллекций музея Архипа Куинджи и Центра им. Куинджи. Агрессор активно проводит зачистку исторической памяти горожан, насаждая мысль о Мариуполе как «исконно русском городе».

Сколько будет стоить восстановление разрушенных россиянами украинских памятников окончательно еще не подсчитано. Впрочем, по информации с сайта Минкультуры на реконструкцию лишь 20 объектов нужно свыше 2 млрд грн. Очевидно, что для реконструкции всех поврежденных памятников понадобится намного большая сумма.

Международные организации обещают помочь, однако пока что финансируют только мероприятия по сохранению музейных ценностей. Однако не стоит в стороне отечественный социально ответственный бизнес. В частности, системную работу по сохранению культурно-исторического наследия много лет проводит инвестиционная компания семьи Довгих Dovgiy Family Office (далее – DFO).

С первых дней российского вторжения компания профинансировала возведение защитных сооружений для монументов основателям столицы Кию, Щеку, Хориву и Лыбеди на набережной Днепра и на Майдане Независимости. Также компания помогала спасать экспозицию Национального научно-природоведческого музея НАНУ, здание которого пострадало вследствие российской ракетной атаки на Киев 10 октября.

Еще до начала полномасштабной агрессии DFO финансировал восстановление мозаичного панно «Богородица Никопея» на фасаде музея «Золотые ворота» в Киеве в 2016 году и полную реставрацию дома купца Новикова (19 ст.) на столичном Подоле в 2018-м. В 2021-м закончена реставрация старинного казацкого Храма чудотворца Николая, построенного в 1763 году на Черниговщине. Обновленную церковь перевезли в Национальный Музей народной архитектуры и быта Пирогово. Сейчас ожидаем воплощение проекта Re-Forma – преобразование поврежденной части 387-летней липы Петра Могилы в Киеве в современный арт-объект.

Напомним, что в конце октября в Киеве состоялась международная научно-практическая конференция «Культурное наследие в условиях войны: защита, сохранение и реставрация». Организатором мероприятия выступил Департамент охраны культурного наследия КГГА, а главным партнером – инвестиционная компания семьи Довгих Dovgiy Family Office.