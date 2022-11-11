Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что каждый ход путина ухудшает его ситуацию.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Это тотальное унижение лично путина. Я когда-то говорил, что путин с каждым своим решением, с каждым выступлением, с каждым словом загоняет себя в угол. Каждый его ход ухудшает ситуацию. Это же лично путин торжественно после торжественных референдумов торжественно принимал эти территории в состав россии», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, сейчас же российская армия торжественно бежит с Херсона. Как подчеркнул Дмитрий Спивак, это лично унижение путина, и оно уже настолько очевидно, что просто демонстрирует очередной крах военной машины: мобилизация не помогает, свои ракеты заканчиваются, а иранские ракеты еще не пришли.

«Вообще ракетными ударами невозможно победить в войне. В наземной войне побеждают армии, вооруженные солдаты, мотивация, а тут у россии полный провал. И это унижение путина настолько очевидно для всего мира, что он может и власти в россии лишиться», - заявил Дмитрий Спивак.

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