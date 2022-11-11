Олимпийский чемпион Токио-2020 и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк презентовал свою программу в должности президента НОК. Напомним, ранее на своей странице в Facebook он сообщил о решении баллотироваться на пост президента Национального олимпийского комитета. Депутат от "Слуги народа" планирует изменить устав НОК и вернуть должность Генерального секретаря, а также создать санкционный комитет.

Народным депутатом Жан Беленюк был избран в 2019 году от провластной политической силы «Слуга народа», но спортивную карьеру не оставил. Да, по информации СМИ. Чтобы выступить от Украины на Олимпиаде-2021, украинскому борцу и народному депутату Жану Беленюку пришлось устранить сильного конкурента, воспользовавшись формальным поводом и своими политическими связями. Тогда на участие в одной весовой категории претендовали Жан Беленюк и Виктор Новиков, единственная лицензия на участие в Олимпийских играх, принадлежащая НОК, была выделена Беленюку решением НОК, без конкурентной борьбы между двумя претендентами. После Олимпиады главным тренером чемпиона был записан Олег Сазонов - президент Федерации греко-римской борьбы Украины и главный спонсор Жан Беленюк, а по совместительству глава фракции запрещенной в Украине ОПЗЖ в Полтавском облсовете. В 2015 г. он баллотировался от пророссийского «Оппозиционного блока», до этого представлял «Партию регионов». С таким престижным статусом его упоминают в печати, хотя на самом деле борца тренирует Владимир Шацких. Также Беленюк обеспечил внесение Сазонова в наградный список по результатам Олимпиады в Токио.

Напомним, отчетно-избирательная ассамблея НОК состоится 17 ноября. Основными претендентами на вакантный пост будут 51-летний министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и народный депутат Украины Жан Беленюк. Известно, что действующий президент НОК Сергей Бубка намерен поддерживать на выборах Вадима Гутцайта.

Также стоит отметить, что в апреле этого года Служба внешней разведки Украины наградила народного депутата от "Слуги народа" Жана Беленюка пистолетом "Глок-19". Об этом сообщил политический эксперт Александр Кочетков на странице Facebook и сравнил это награждение с награждением одиозного нардепа из президентской фракции Николая Тищенко пистолетом Стечкина, "за героическую оборону Мукачево".