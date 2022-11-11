Эксперт по ЖКХ Олег Попенко объяснил, что из-за регулярных обстрелов территории Украины со стороны рф украинцам следует быть готовыми к постоянным перебоям с электроснабжением.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Главный вывод, о котором я говорю последние несколько месяцев: обстрелы будут постоянно продолжаться, российские войска будут и дальше разрушать критическую инфраструктуру, и энергетическую, и коммунальную, и мы должны быть к этому готовы. Это главный вывод, который мы должны делать по очередному обстрелу», - заявляет Олег Попенко.

Кроме этого, добавляет он, следует сделать и другие выводы. По словам эксперта, украинцам следует готовиться к тому, что проблемы с электроэнергией будут постоянны, а также и с водоснабжением, теплоснабжением. К тому же, отмечает он, мы должны быть готовы к этому не только во время осенне-зимнего периода 2022-2023, но и дальше.

«Потому что разрушение трансформаторных подстанций ведет к тому, что будут постоянно ограничивать поставки электроэнергии, я думаю, почти во всех регионах Украины», - предупреждает Олег Попенко.

Как он отмечает, если же водоснабжение не будет в течении длительного периода, то нужно будет работать со всей системой и переезжать в другой город. Попутно эксперт вспоминает, что недавно об этом говорил и глава Киевской областной военной администрации: на период долгого разрушения критической инфраструктуры они будут рассматривать вопросы переезда, перевоза людей в другие области, которые более или менее будут спокойны и подготовлены к тому, чтобы люди могли там перезимовать.

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