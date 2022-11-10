Об этом он рассказал у себя в блоге.

«Мне вообще не нравится выражение «хитрый план», потому что, как правило, его используют для того, чтобы увести нас в сторону, чтобы представить некие конспирологические версии, которые объясняют и показывают, что все несостыковки, которые мы наблюдаем, на самом деле стыкуются. Все это прописано, это такой хитрый план и по концовке мы победим – кто «мы», нужное подставить», - объясняет Руслан Бизяев.

Также он отмечает, что последние дней 10 мы постоянно слышим о том, что Украину могут попытаться усадить за стол переговоров и даже будут пытаться сделать это через другие страны. Как вспоминает политолог, раньше он уже говорил, что ближе к концу осени будет звучать какой-то мирный план, который в той или иной степени будут воспринимать часть демократической и республиканской партии США, Европа, россия и меньшая часть элит в Украине.

Тем не менее, констатирует эксперт, из того, что можно наблюдать сегодня, ни о каком перемирии на данный момент не может быть и речи. В частности, он говорит о политическом аспекте и о том, что на Банковой четко прописали и заявили, как они видят условия для окончания войны.

«Если на данный момент прекращаются боевые действия и начинается публичный политический процесс, это больше проблема, чем решения. С точки зрения интересов Украины перемирие не решает ни одной задачи. С точки зрения россии перемирие тоже не решает ни одной задачи. Поэтому никаких пока политических предпосылок для того, чтобы был серьезный диалог», - заключает Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, Попенко рассказал, возможен ли в Украине полный блэкаут.

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