Об этом он рассказал на канале «Легист».
«Вот почему эта вся история заходит? Вот действительно, если включается телевизор, то есть первый блок, который повторяет условную мантру, которая имеет идеологическое содержание. Ну и в условиях войны, наверное, от этого никуда не деться, поскольку все должны спикеры публичные воодушевлять аудиторию, дарить надежду», - сообщил Геннадий Дубов.
По словам адвоката, сейчас, если человек включает телевизор, то надеется услышать что-нибудь обнадёживающее, поскольку в таких непростых условиях депрессия и уныние точно не принесут пользу. Но в то же время, как подчеркнул Геннадий Дубов, необходимость получить эту надежду исключает рационализацию процесса.
«Почему? Потому что придется ж объяснять, почему эта надежда имеет основание под собой», - добавил Геннадий Дубов.
Как писала ранее Politeka, Борис Тизенгаузен рассказал, какие приемы использует рф для большей эффективности пропаганды: «Это очень легко и просто».
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Также Politeka сообщала, что в ОПУ отреагировали на вброс кремля о переговорах москвы и Вашингтона: «Это российская информационная операция».