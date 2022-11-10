Адвокат и кандидат юридических наук Геннадий Дубов сообщил, что сейчас аудитория ищет источники, которые подарят ей надежду.

Об этом он рассказал на канале «Легист».

«Вот почему эта вся история заходит? Вот действительно, если включается телевизор, то есть первый блок, который повторяет условную мантру, которая имеет идеологическое содержание. Ну и в условиях войны, наверное, от этого никуда не деться, поскольку все должны спикеры публичные воодушевлять аудиторию, дарить надежду», - сообщил Геннадий Дубов.

По словам адвоката, сейчас, если человек включает телевизор, то надеется услышать что-нибудь обнадёживающее, поскольку в таких непростых условиях депрессия и уныние точно не принесут пользу. Но в то же время, как подчеркнул Геннадий Дубов, необходимость получить эту надежду исключает рационализацию процесса.

«Почему? Потому что придется ж объяснять, почему эта надежда имеет основание под собой», - добавил Геннадий Дубов.

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