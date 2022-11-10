Об этом он рассказал в своем блоге.
«россия попытается оставить за собой контроль над той частью Херсонской области, которая непосредственно связана с так называемым крымским каналом, с подачей воды в Крым. А все остальные территории, правый берег, левый берег – это уже вторично. Они обратно вернутся в Украину. Так сказать, Херсон и Херсонская область торжественно выходят из состава российской федерации», - заявляет Руслан Бизяев.
По его мнению, нельзя в этом случае провести прямую аналогию с «жестами доброй воли», о которых говорили, например, относительно острова Змеиный или относительно части Киевской, части Черниговской и части Сумской областей. Как объясняет эксперт, на тот момент эти области не были официально включены в результате псевдореферендума в состав российской федерации, поэтому такая аналогия неуместна.
Также политолог отмечает, что российское общество уже к этому готовили, можно даже вспомнить заявление суровикина сразу после его назначения командующим: он сказал, что их ожидают тяжелые решения. Кроме этого, добавляет он, о том, что ситуация сложная для россии в Херсонской области, что возможны какие-то решения, говорилось и на прошлой неделе в российском телеграмм-обществе.
«Я думаю, что таким образом уже российское общество готовили к тому, что это произойдет, это неизбежно. Памятники от хорошей жизни не забирают», - заключает Руслан Бизяев.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Быстро не будет": раскрыты подробности побега россиян из Херсона и их главная цель
"Дело еще серьезней": Россия терпит стратегическое поражение, что будет дальше
"Есть и хорошие новости": Ирану может скоро стать не до поставок оружия
"Все сбежали из-за наступления ВСУ": оккупантам приказали добивать своих раненых, видео
Как сообщала Politeka, Спивак рассказал, что россия стала на международной арене попрошайкой и клянчит она переговоры с Украиной.
Также Politeka писала о том, что Дубина рассказал, что сейчас происходит на фронте.