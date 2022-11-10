Политолог Руслан Бизяев рассказал, что сдача Херсона и Херсонской области – это не жест «доброй воли» и россиян уже давно готовили у этому в информационном пространстве.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«россия попытается оставить за собой контроль над той частью Херсонской области, которая непосредственно связана с так называемым крымским каналом, с подачей воды в Крым. А все остальные территории, правый берег, левый берег – это уже вторично. Они обратно вернутся в Украину. Так сказать, Херсон и Херсонская область торжественно выходят из состава российской федерации», - заявляет Руслан Бизяев.

По его мнению, нельзя в этом случае провести прямую аналогию с «жестами доброй воли», о которых говорили, например, относительно острова Змеиный или относительно части Киевской, части Черниговской и части Сумской областей. Как объясняет эксперт, на тот момент эти области не были официально включены в результате псевдореферендума в состав российской федерации, поэтому такая аналогия неуместна.

Также политолог отмечает, что российское общество уже к этому готовили, можно даже вспомнить заявление суровикина сразу после его назначения командующим: он сказал, что их ожидают тяжелые решения. Кроме этого, добавляет он, о том, что ситуация сложная для россии в Херсонской области, что возможны какие-то решения, говорилось и на прошлой неделе в российском телеграмм-обществе.

«Я думаю, что таким образом уже российское общество готовили к тому, что это произойдет, это неизбежно. Памятники от хорошей жизни не забирают», - заключает Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, Спивак рассказал, что россия стала на международной арене попрошайкой и клянчит она переговоры с Украиной.

Также Politeka писала о том, что Дубина рассказал, что сейчас происходит на фронте.