Об этом он рассказал на своем канале.

«Просто хочу напомнить, что американский народ через Конгресс Соединенных Штатов Америки в супербольшинстве, а не просто в большинстве проголосовал за ленд-лиз Украине, то есть за то, чтобы в упрощенной системе дать Украине все оружие, которое необходимо», - сообщил Гарри Табах.

По словам военного, для Украины выборы в США не будут играть никакой роли. Как подчеркнул Гарри Табах, даже если республиканцы выиграют выборы, возьмут верх в Конгрессе, то Украина сможет рассчитывать не только на сохранение той помощи, которая уже есть, но и на ее увеличение.

«Опять же, в Конгрессе американский народ проголосовал в супербольшинстве. Нужен ленд-лиз, есть такой закон в США, подписанный президентом 9 мая, он должен идти, мы должны требовать, американский народ сказал свое слово», - заявил Гарри Табах.

Как писала ранее Politeka, путин якобы готовится передать власть, а кандидат уже согласован: «Идут консультации США и россии».

Также Politeka сообщала, что ВСУ накрыли отступающих оккупантов, но битва за Херсон не окончена: в США предупредили о новой фазе.