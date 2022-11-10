Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, что сегодня в Украине налаживается работа антикоррупционных органов и сектор теневой экономики уменьшился.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я думаю, что теневая экономика составляла 20-25% до войны. В активной фазе, это я имею в виду три месяца, пока все устаканивалось, весной, думаю, она могла взрасти до 50%, потому что, если вы помните, все поехало как гуманитарный груз, никто не контролировал, не было возможностей контролировать все это, кто что ввозил, какие продукты и так далее», - рассказывает Георгий Биркадзе.

Сейчас же, утверждает эксперт, можно сделать вывод, что ситуация с теневой экономикой налаживается и ее часть снижается. По его словам, сегодня мы можем видеть, что реально начинает работать антикоррупционное бюро, мы видим, как работает САП. В частности, отмечает эксперт, он не помнит за всю историю Украины, чтобы брали на даче взяток 22 миллиона долларов.

«И я думаю, что с каждым годом все будут больше и больше закручиваться гайки с коррупцией. Потому что у нас нет другого выхода», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Тем не менее, констатирует он, война ударила по других сферах. В частности, говорит эксперт, по ситуации с энергетикой: в месяц мы экспортировали электроэнергии на 160 миллионов долларов, сейчас же из-за обстрелов мы этого делать не можем.

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