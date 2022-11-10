Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что всем стало уже очевидно, что войну путин проиграл.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я много раз это говорил и еще раз повторю: мы справимся с внешним врагом, с российской агрессией, с планами путина что-то тут поработить или кого-то ту освободить. Ничего уже не получится, путин проиграл войну в Украине, и это уже очевидно для всего мира. Наземную войну он проиграл и войну за умы и сердца украинцев он проиграл. Это просто фиаско», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, эту войну мы выиграем, мы отстоим себя, свою страну, свою независимость благодаря народу, благодаря Вооруженным силам Украины, благодаря сплоченности. Но, как подчеркнул Дмитрий Спивак, нам стоит сейчас также сосредоточиться на втором фронте, если мы хотим развиваться.

«Нам надо отстроить и восстановить страну. И этот второй фронт должен быть непримиримой, жесткой борьбой с коррупцией, мародерством, с профнепригодностью и неэффективностью. Времени у нас мало, но шанс у нас есть», - заявил Дмитрий Спивак.

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