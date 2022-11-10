Об этом он рассказал на своем канале.

По словам политического деятеля, в Украине с 2023 года планируют повышать тарифы на газ. Этот шаг, как отметил Дмитрий Спивак, странный, поскольку в Украине, в отличие от большинства стран Европы, огромные запасы собственного газа.

«Этот факт подтверждает то, что все украинские частные газодобывающие компании с каждым годом увеличивают добычу газа, то есть получают лицензии, дальше вкладывают деньги, инвестируют. Все у них идет хорошо», - заявил Дмитрий Спивак.

Политический деятель отметил, что нельзя после двух лет пандемии, почти девяти месяцев войны поднимать для населения тарифы на газ, поскольку люди не способны это все сейчас оплачивать.

«По прогнозам, безработица достигнет 30%, сотни тысяч людей без работы, разрушены предприятия. Кому что повышают, на каком основании хотят повышать тарифы?» - сообщил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, украинцы могут получить от государства до 250 тысяч гривен: но есть условия.

Также Politeka сообщала, что количество взрывов растет: новой бедой для украинцев обернулось отключение электричества.





