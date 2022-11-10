«Этот проект был реализован год назад, после того, как был опубликован рейтинг великих украинцев, повлиявших на историю Украины со времен Киевской Руси. И туда в сотню попали семь художников: Архипенко Александр, Бойчук Михаил, Криволап Анатолий, Казимир Малевич, Нарбут Георгий, Мария Примаченко и Тарас Шевченко», - сообщил автор проекта «Большая семерка» Юрий Комельков.

По словам принявшего участие в создании проекта президента благотворительного фонда «Современная Украина» Владимира Гавриша, идея об открытии выставки появилась давно, однако из-за войны ее приходилось постоянно переносить. На выставке «Большая семерка 2.0» представлены уникальные экспонаты, в частности, как сообщил Юрий Комельков, всемирно известна скульптура Тараса Шевченко из Бородянки, выстоявшая во время оккупации Киевской области.

«Далее Примаченко Мария. Был полностью разрушен ее музей в Иванковском районе Киевской области, который был оккупирован. Поэтому наполнение Примаченко в этом проекте полностью изменено, представлены новые работы, написанные в серии «Людям на радость»», - заявил Юрий Комельков.

Автор проекта также отметил, что в проекте представлены росписи Анатолия Криволапа, которые из-за войны были значительные повреждены. Однако художник решил, что они должны остаться в этом состоянии, чтобы все увидели, как враг пытается уничтожить нашу культуру.

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