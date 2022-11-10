Об этом он рассказал на своем канале.
«Смотрите, Украину никогда не приглашали на G20, и это естественно, ведь мы не входим в этот клуб. Однако сегодня Украина воюет, и мы сегодня в повестке общемировой, в повестке дня в топе. И это огромная возможность для президента Зеленского выступить там и стать одной из главных фигур на этом саммите», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, Украине сейчас нужны прямые контакты с лидерами G20. Как подчеркнул Дмитрий Спивак, россия, возможно, будет выступать на этом саммите и что-то говорить про Украину. Поэтому важно быть там и сразу же опровергнуть все заявления рф, рассказать правду лично всем странам G20.
«Мы бы сломали всю эту игру. И конечно, Украина и президент Зеленский были бы там центральной фигурой, которая помешала бы путину», - заявил Дмитрий Спивак.
Как писала ранее Politeka, в МИД рф снова заявили о готовности к переговорам с Украиной, но есть условие: «С учетом тех реалий...».
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Также Politeka сообщала, что генсек НАТО заявил о недопустимости принятия условий кремля для завершения войны: «Это будет катастрофа».