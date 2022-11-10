Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Украина будет иметь возможность опровергнуть все заявления рф на саммите G20.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Смотрите, Украину никогда не приглашали на G20, и это естественно, ведь мы не входим в этот клуб. Однако сегодня Украина воюет, и мы сегодня в повестке общемировой, в повестке дня в топе. И это огромная возможность для президента Зеленского выступить там и стать одной из главных фигур на этом саммите», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, Украине сейчас нужны прямые контакты с лидерами G20. Как подчеркнул Дмитрий Спивак, россия, возможно, будет выступать на этом саммите и что-то говорить про Украину. Поэтому важно быть там и сразу же опровергнуть все заявления рф, рассказать правду лично всем странам G20.

«Мы бы сломали всю эту игру. И конечно, Украина и президент Зеленский были бы там центральной фигурой, которая помешала бы путину», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, в МИД рф снова заявили о готовности к переговорам с Украиной, но есть условие: «С учетом тех реалий...».

Также Politeka сообщала, что генсек НАТО заявил о недопустимости принятия условий кремля для завершения войны: «Это будет катастрофа».