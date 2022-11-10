В Национальном музее Тараса Шевченко в Киеве 4 ноября прошла выставка «Большая семерка 2.0», где были представлены произведения семи выдающихся украинских художников: Александра Архипенко, Михаила Бойчука, Анатолия Криволапа, Казимира Малевича, Георгия Нарбута, Марии Примаченко и Тараса Шевченко. Проект, созданный благотворительным фондом «Современная Украина» и фондом «Культаура», планируют презентовать во время международного тура в крупнейших столицах мира.

«Масштаб уничтожения нашей культуры значительно больше, чем в 30-е годы ХХ века во время «Расстрелянного возрождения», когда советские власти расстреляли сотни украинских художников. В настоящее время разрушены 917 объектов культурной инфраструктуры. Поэтому я решил продолжить проект с новым названием «Большая семерка 2.0». Я уверен, что культурная дипломатия не победит дипломатию автомата Калашникова», - заявил основатель фонда «Культаура» Юрий Комельков.

В проекте «Большая семерка 2.0» представлены уникальные произведения искусства, в частности, расстрелянный памятник Тараса Шевченко из Бородянки, фрагменты разрушенных росписей и триптих Анатолия Криволапа «Вспышки», единственная в Украине работа Казимира Малевича «Автопортрет» и т.д. Цель проекта – закрепить те ценности, которые формировали наше национальное сознание на протяжении веков через творчество ключевых в истории украинского искусства художников.

«Проект «Большая семерка 2.0» — квинтэссенция «генетического кода» украинской культуры в контексте событий. Поэтому мы продолжаем борьбу на культурном фронте за укрепление украинской идентичности и ее представление в глобальном художественном пространстве. Спасем культуру – спасем мир!» – сообщил президент благотворительного фонда «Современная Украина» Владимир Гавриш.

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