Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, где-то с конца августа, начала сентября россия на весь мир клянчит о переговорах, выпрашивает их у Украины и мира, пытается заставить Запад уговорить нас на это. А клянчит, констатирует он, потому что на фронтах проблемы, ракеты скоро закончатся, а украинские территории будут освобождены.

«Читаешь Главное управление разведки о том, что ноябрь-декабрь можем и Херсон попытаться освободить, и на Востоке есть подвижки, и чуть ли не на Крым собираемся в следующем году. россия понимает, что им вот сейчас нужно заморозить этот конфликт. А Украина, конечно, категорически против», - объясняет Дмитрий Спивак.

По его словам, мы поменялись местами, ведь в марте-апреле это Украина хотела переговоров, чтобы остановить войну, а россия заявляла, что спецоперация будет выполнена, говорила языком ультиматумов. Сейчас же, говорит эксперт, хочется спросить у кремля, куда же все это делось, что теперь он каждый божий день с утра до вечера заявляет о своей готовности к переговорам, а Украина, напротив, их не хочет. Все же шантажи, объясняет он, россия начала использовать также потому, что никакие из заявленных целей выполнить не получается.

«Это же чистая капитуляция. И вот этот обмен, что россия уходит с Херсона, но все остальное остается у них и сухопутный коридор в Крым, и Украина должна это признать и подписать, какой-то договорняк, сделку подписать - это же чушь собачья. Да кто же примет в Украине это решение. Никогда не простят президенту, если бы он принял это решение. И я абсолютно согласен с Зеленским, который занимает очень жесткую тут позицию», - заключает Дмитрий Спивак.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, как российско-украинская война повлияла на мировую экономику.

Также Politeka писала о том, что Бизяев объяснил, почему США не поддержали инициативы по конфискации российских активов и передаче их Украине.





