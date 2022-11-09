Родные браться скандально известного судьи Киевского апелляционного суда и секретаря второй дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия Николая Худика занимают высшие государственные должности в России и Беларуси и имеют в Украине бизнес-интересы.

Об этом сообщает Народная правда.

В частности, Василий Худик больше 20 лет проработал в правоохранительных органах РФ и в настоящий момент возглавляет полицию города Тула. Награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе» и «За боевое содружество».

Второй брат — Андрей Худик — министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси. До того учился в Академии госслужбы при президенте РФ, а до 2017 года был заместителем Управления делами администрации президента Беларуси Лукашенко.

«Очевидно, что оба они в силу своих должностей, да и вполне возможно, убеждений поддерживают агрессию России против Украины. Тем не менее, это не мешает Николаю Худику поддерживать с братьями близкие отношение даже после вторжения РФ в Украину. Более того, их связывают не только братские узы, но и бизнес-интересы», — пишет издание.

«По данным источников, Николай Худик до войны часто посещал своих богатых и влиятельных родственников в Беларуси. Для поездок он использовал автомобиль HYUNDAI SONATA белого цвета с номерными знаками AA6646PH. Это авто принадлежит ООО с иностранными инвестициями «Белферт Украина» (код ЄДРПОУ 32305906). Бенефициарным владельцем этой компании является Правительство Беларуси и ее деятельность непосредственно связана с высокопоставленным белорусским чиновником Андреем Худиком», - сообщает Народная правда.

По состоянию на 2022 год, «Белферт Украина» с выручкой в 5 млрд грн входит в топ крупнейших компаний с российскими и белорусскими инвестициями. Однако до сих пор никаких санкций в отношении этого предприятия украинские власти не вводили. «По данным источников в судейских кругах, такая неприкосновенность может быть заслугой Николая Худика. И судя по всему, он осуществляет протекцию над этой компанией не только из братской любви, но и получая свои финансовые выгоды от ее деятельности», — пишет издание.

Напомним, Николай Худик начал карьеру в 90-х в Каменец-Подольском суде. Во времена Януковича получил повышение в Апелляционный суд Киева, которым на тот момент руководил одиозный судья-беглец Антон Чернушенко. Судья Худик фигурировал на скандальных «пленках Вовка», как человек, который «может решить вопрос», а также в целом ряде резонансных судебных дел.