Военный Святослав Дубина сообщил, что россия нагнала сейчас на передовую много мобилизованных.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Идет сейчас паритетная борьба позиционная, сейчас нагнали очень много «мобиков», позатыкали дыры и это приостановило движение войск, во-первых, из-за погоды, а во-вторых, из-за увеличения количества орков», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, тем не менее Вооруженные силы Украины ежедневно уничтожают более 600 оккупантов, то есть украинские защитники уже начали ликвидировать тех россиян, которых только недавно бросили на передовую.

«Я раньше уже говорил, что русская армия не сильная, она просто длинная. Мы вот перешли в этот процесс, это затягивает ситуацию. Но Запад уже принял решение, что россия не победит», - заявил Святослав Дубина.

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