Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

По мнению гостя программы, полный блэкаут вряд ли у Украине будет, а вот отдельные регионы – да. В то же время он не берется называть эти регионы, чтобы не пугать людей лишний раз. К тому же, добавляет эксперт, у нас есть государственная власть, областные военные администрации, которые должны информировать население и рассказывать о том, какая ситуация складывается с электроэнергией в том или ином городе или районе.

«Но то, что блэкауты могут быть в областях, это факт. Потому что, несмотря на то, что мы отсоединились от россии и беларуси и присоединились к Европе, объем электроэнергии, который мы можем закупать в Европейском союзе, ограничен. Он ограничен и техническими возможностями», - констатирует Олег Попенко.

Кроме того, добавляет он, есть определенные договоренности с Евросоюзом, например, об объеме электроэнергии, который мы можем по нашим линиям электропередач, по нашим линиям инфраструктуры передавать, а также об объемах экспорта и импорта.

«Мы ограничены течением нашей инфраструктуры, течение электропроводов, которые имеют определенную пропускную способность по электроэнергии. Если говорить о блэкауте, то постоянный вопрос, поможет ли нам Европа. Да, помочь она может, но и цена электроэнергии выше, чем в Украине, от 30 до 70%, смотря в какой стране покупать», - объясняет Олег Попенко.

Как сообщала Politeka, Буряченко рассказал, что из-за обстрелов энергетической инфраструктуры органы местного самоуправления не могут нормально функционировать.

Также Politeka писала о том, что на Одесчине отменяют ограничения по электричеству.