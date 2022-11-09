Об этом он рассказал на своем канале.

«Надеюсь, что не будет войны, я не предсказатель. Но ситуация чрезвычайно неприятная, ситуация сложная опять же потому, что США входят в этот ядерный договор по ядерному оружию с Ираном, снимают санкции с Ирана и дают Ирану деньги», - сообщил Гарри Табах.

По словам военного, такая политика по отношению к Ирану ставит Саудовскую Аравию, ОАЭ, Израиль и другие страны в очень опасную ситуацию, поскольку Иран разрабатывает ядерную программу, и у него может оказаться ядерная бомба. В то же время Гарри Табах выразил надежду, что эскалация этой ситуация не произойдет и все разрешится.

«Но как это влияет на Украину? Иран за помощь россии в ядерной программе дает россии оружие, которым убивают украинцев», - заявил Гарри Табах.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, как Украина должна ответить на сотрудничество рф с Ираном.

Также Politeka сообщала, что Михаил Шейтельман рассказал, изменит ли Израиль уровень помощи Украине после выборов.