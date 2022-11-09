Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе сообщил, что международные партнеры уже выделяют Украине деньги и оборудование для починки энергетической системы.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Без паники. Наши власти сегодня делают очень многое. Сегодня наши союзники нам передали уже почти 1000 оборудования по энергетике, Швейцария выделила 100 миллионов франков, 25 выделили Соединенные Штаты, 50 выделил Евросоюз. То есть робота ведется каждодневная», - отмечает Георгий Биркадзе.

Также он напоминает об энергетическом Рамштайне, в рамках которого Украина также получает помощь от союзников. Эксперт подчеркивает, что президент Зеленский активно продвигает эту программу, чтобы Украина была обеспечена всем необходимым оборудованием.

Тем не менее, добавляет он, нужно понимать, что просто просить оборудования у наших партнеров мало, кроме этого, нас нужны еще и системы ПВО. Как объясняет эксперт, если у Украины не будет ПВО, то нам постоянно будет не хватать оружия, сколько бы его не отправляли.

«Реально сегодня делается все. Если вы заметили, наши Воздушные силы Украины писали о том, что те установки, которые пришли и были поставлены последними, отработали на 100%. Поэтому нам нужно дождаться оборудования и также ПВО. И я думаю, когда у нас небо будет закрыто, мы сможем спокойно жить», - заключает Георгий Биркадзе.

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