Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
«Я думаю, что как раз пытаются, чтобы была какая-то встреча за кулисами с президентами, о чем-то поговорили. Но, зная характер Владимира Александровича, я могу уверить, что он не уступит ни одного миллиметра интересов нашей страны», - подчеркивает Георгий Биркадзе.
В то же время он отмечает, что на G20 собираются как раз те страны, которые были бы для Украины очень интересны как экономически, так и политически. Кроме того, добавляет эксперт, ключевые страны заинтересованы в прекращении войны в Украине, поскольку она нанесла колоссальный урон просто всем.
В частности, объясняет он, это касается не только отрасли энергетики, а также и промышленности, аграрной политики. Также эксперт говорит о сумасшедшей инфляции, невиданной 40 лет. По его словам, раньше в Европе было 9,9% инфляции, а сегодня уже 10,7%, то есть она растет практически на 1% в месяц.
«Директор российской федерации пытается сегодня выиграть время. Потому что ему нужно сегодня перегруппироваться. Сегодня они проиграли войну в Украине и это факт, что бы там они не рассказывали. Не обутые, не одетые, у них нет ничего, закончились снаряды, все закончилось у них, они на последнем вздохе там», - констатирует Георгий Биркадзе.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Украинцев предупредили о новой опасности, что еще придумали оккупанты: "Фиксируется массовое..."
Болезнь унесла жизнь легендарного певца: "Мир потерял одного из величайших"
"Только не говорите моему мужу!": россиянка-жена Казанина из "Квартал 95" обратилась к украинцам с советами
"Стоп, с меня хватит!": звезда "Зважені та щасливі" Боржемская призналась, как изменила свою жизнь
Как сообщала Politeka, Кущ рассказал, что стало причиной фиаско рынка в Украине.
Также Politeka писала о том, что Дубов объяснил, как устроен Европейский союз.