Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что российско-украинская война нанесла колоссальный ущерб всему миру, и рассказал, нужно ли нам на G20.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я думаю, что как раз пытаются, чтобы была какая-то встреча за кулисами с президентами, о чем-то поговорили. Но, зная характер Владимира Александровича, я могу уверить, что он не уступит ни одного миллиметра интересов нашей страны», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

В то же время он отмечает, что на G20 собираются как раз те страны, которые были бы для Украины очень интересны как экономически, так и политически. Кроме того, добавляет эксперт, ключевые страны заинтересованы в прекращении войны в Украине, поскольку она нанесла колоссальный урон просто всем.

В частности, объясняет он, это касается не только отрасли энергетики, а также и промышленности, аграрной политики. Также эксперт говорит о сумасшедшей инфляции, невиданной 40 лет. По его словам, раньше в Европе было 9,9% инфляции, а сегодня уже 10,7%, то есть она растет практически на 1% в месяц.

«Директор российской федерации пытается сегодня выиграть время. Потому что ему нужно сегодня перегруппироваться. Сегодня они проиграли войну в Украине и это факт, что бы там они не рассказывали. Не обутые, не одетые, у них нет ничего, закончились снаряды, все закончилось у них, они на последнем вздохе там», - констатирует Георгий Биркадзе.

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