Публицист Александр Новохатский сообщил, что тело каждого человека приспособлено к тем энергетическим обстоятельствам, в которых человек вырос.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Что такое любовь к своей земле? С детства каждый человек находится в определенном полевом коконе. Естественно, поля влияют друг на друга и, естественно, формируется некий полевой портрет, который соответствует, как говорится, вот этому фону природной радиации», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, вот эта тоска по родине, вот эта физическая боль от перемещения в другое пространство не возникает просто так. Как подчеркнул Александр Новохатский это связано именно с тем, что наше так называемое энергетическое тело уже приспособилось к другим энергетическим обстоятельствам.

«Когда перемещаешь в другие обстоятельства, есть дискомфорт. По любому это так», - добавил Александр Новохатский.

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