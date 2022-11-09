Об этом он рассказал на своем канале.

«В общем пригожин вошел в близкий круг путина. Потом карьера пригожина резко летит, просто несется вверх. Пригожин сначала занимается кейтерингом на всяких официальных мероприятиях, потом на инаугурации медведева, потом на дне рождения путина, потом он получает госконтракт на поставки продуктов питания в московские школы», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, пригожин очень быстро понял, что может кормить большое количество людей, раз есть такие связи. Как отметил Борис Тизенгаузен, пригожин получил контракты на поставку продуктов питания в армию, построил огромные заводы и начал заниматься уже не только питанием, но и строительством.

«Он брал подряды на реконструкцию и обслуживание всех военных городков вообще в россии. Ну то есть карьера просто несется», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, Мария Кучеренко объяснила, зачем главе Госдумы Владимиру Володину политика и власть: «Очень приземленный».

Также Politeka сообщала, что Мария Кучеренко сообщила, что путин ценит в госслужащих рф: «Это принципиально важно».