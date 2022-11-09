Об этом он рассказал в программе «Развилка».
«На этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выступила с инициативой конфискации российских активов и передачи их части в Украину. Пока европейские юристы размышляют, что с этим делать, потому что одно дело – это политическое заявление, а совсем другое – это конкретная и практическая имплементация, небольшая «зрада» произошла в Соединенных Штатах Америки», - рассказывает Руслан Бизяев.
В частности, сообщает он, министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что этот вопрос сейчас не на времени и пока Соединенные Штаты Америки не готовы поддержать инициативу своих европейских партнеров. Как объясняет эксперт, если сегодня ты конфискуешь одни активы, завтра возникает вопрос, а что делать всем другим инвесторам: Ближнему Востоку, Саудовской Аравии, Китаю, Индии, той же Европе.
«Потому что, как мы с вами понимаем, в этом политическом цикле, в этой политической эпохе слово «невозможно» нужно выбросить из нашего лексикона», - подчеркивает Руслан Бизяев.
Другим очень интересным аспектом этой проблемы, отмечает политолог, является принятие странами G7 и поддержанное Австралией введение потолка цен на нефть, импортируемую из российской федерации. В принципе, добавляет он, американские партнеры поддержали эту инициативу, но сказали, что нужно сделать так, чтобы зарабатывали все.
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