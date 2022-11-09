Сегодня одним из ключевых шагов для деревообрабатывающей отрасли должно стать снижение стартовых цен на продукцию.

Из-за вторжения России на территорию Украины и введения санкций против агрессора в странах Европейского Союза отопительный сезон должен стать одним из самых тяжелых за всю его историю из-за условного дефицита газа.

В такой ситуации европейцы наблюдали в сентябре и октябре рост спроса на альтернативные источники тепловой энергии, такие как дрова, пеллеты и т.д. Повышенный спрос и некоторые панические настроения способствовали росту цены. В частности, стоимость тонны пеллет в Европе в среднем составляла 550-700 евро.

Однако насыщение рынка в августе-сентябре, аномальная теплая осень и снижение цен на природный газ в конце октября и начале ноября обвалили спрос на пеллеты сегодня. Сейчас цена на твердое топливо упала на 40% и составляет в Европе около 400-500 евро за тонну.

Спрос на пеллеты и цена на них может возрасти в самые холодные периоды зимы, а именно в январе и феврале 2023 года. Тем не менее, в течение ноября и декабря 2022 года украинские производители топливных пеллет будут находиться в очень рисковом, а иногда и просто нерентабельном положении.

В первую очередь это связано с высокой ценой на сырье, которое в Украине за полгода выросло на 50-200%:

• Стоимость опилок выросла с 250 до 700-900 грн/м3;

• Стоимость гарбеля с 500 до 900-1100 грн/м3;

• Стоимость щепи с 500 до 800-900 грн/м3.

Такой уровень цен делает производство пеллет нерентабельным процессом. Поэтому можем наблюдать в ближайшее время, а местами уже видим, падение объемов продаж опилок и щепи, в т.ч. в государственных лесных хозяйствах, и рост остатков на складах, которые со временем теряют свои технологические свойства.

Поскольку государственные лесхозы реализуют продукцию на товарной бирже, которая уже долгое время демонстрирует свой профессионализм, доступность, прозрачность и эффективность, то целесообразным шагом для поддержки отрасли в целом было бы снижение стартовых цен на торгах, особенно на ресурс для производства топливных пеллет. Во время же самих торгов, за счет конкуренции, участники рынка уже сами будут определять справедливый уровень цен.

На соответствующие биржевые котировки уже будут ориентироваться другие участники рынка, как продавцы, так и покупатели. Таким образом, рынок сам себя будет регулировать и реагировать на изменения в соседних странах.

Поэтому считаем, что сегодня одним из ключевых шагов для деревообрабатывающей отрасли должно стать снижение стартовых цен на продукцию, реализуемые государственными лесными хозяйствами на товарных биржах.

Автор: Георгий Шумский Директор ООО "ЭКО.ПАЛ", член ГС "Ассоциации деревообрабатывающих предприятий"