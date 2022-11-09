Для любого человека попадание в дорожно-транспортное происшествие является большим стрессом, но это состояние в несколько раз увеличивается, если авария произошла за границей. Тем боле в военное время выросло количество передвижений из Украины в страны Евросоюза и без «Зелёнки» вы не пересечёте границу. Для смягчения ситуации и сохранения нервных клеток советуем знать основные правила поведения.

Совет 1 – зафиксировать место ДТП

Т.е. ни в коем случае, не покидайте его, не передвигайте транспортное средство. Осмотрите место происшествия, определите, есть ли пострадавшие. Если есть - вызовите скорую помощь. Сделайте и фото и видеосъёмку сразу же после аварии для максимума доказательств и с разных ракурсов. Снимите при этом:

Совет 2 - позвоните в дорожную полицию.

По всей Европе это единый номер -110, вызов скорой помощи-112. Если слабы в знании языка страны пребывания, то, как правило, дежурные полицейские говорят на английском.

Совет 3- если, из-за незнания языка, вы не можете прочитать протокол, составленный полицейским

Не подписывайте его пока вам не переведут или укажите эту ситуацию рядом с подписью. В крайнем случае укажите на английском языке, что вы не понимаете весь документ на языке страны ДТП и тогда подпишите его.

Совет 4- получите справку полиции

Сделайте если это предусмотрено странной пребывания, о произошедшем ДТП.

Совет 5- если последствия ДТП не значительные

Если нет пострадавших, и возможно договорится о размере ущерба, то полицию можно не вызывать. Необходимо будет заполнить "европротокол".

Совет 6- отдайте пострадавшему в ДТП копию полиса "Зеленая карта" или перешлите ему в мессенджер

Еще раз подчеркиваем, копию, а не сам договор, он вам еще пригодится. Если пострадавших несколько, то каждому сообщите номер своего страхового полиса "Зеленая карта".

Совет 7- запишите данные пострадавших в ДТП

Сфотографируйте или запишите личные данные, номера телефонов, адреса, номера авто, данные страховых полисов всех участников ДТП. В случае, если у них полисы обязательного автострахования страны пребывания, возьмите отрывные талоны, а, если "Зеленая карта", то копию полиса.

Совет 8- если вы пострадавший в ДТП

Тогда обязательно запишите данные страховой компании виновника ДТП и обратитесь в нее для выплаты. Отошлите ей обязательно протокол. Если будет просьба по другим документам, выполните её. Если у виновника нет необходимого полиса, то обратитесь в Моторное бюро страны пребывания.

Совет 9 - сообщите в вашу страховую компанию о произошедшем ДТП

Все возможные способы указаны на оборотной стороне страхового полиса "Зеленая карта". Сделать это необходимо в течение 15 дней с момента ДТП, но лучше не затягивать.

P.S. Наличие как "автогражданки, так и "Зеленой карты", является обязательным при пользовании автотранспортным средством. Приобрести страховки можно оперативно 24 на7 онлайн на BritishInsurance.