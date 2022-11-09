Для любого человека попадание в дорожно-транспортное происшествие является большим стрессом, но это состояние в несколько раз увеличивается, если авария произошла за границей. Тем боле в военное время выросло количество передвижений из Украины в страны Евросоюза и без «Зелёнки» вы не пересечёте границу. Для смягчения ситуации и сохранения нервных клеток советуем знать основные правила поведения.
Совет 1 – зафиксировать место ДТП
Т.е. ни в коем случае, не покидайте его, не передвигайте транспортное средство. Осмотрите место происшествия, определите, есть ли пострадавшие. Если есть - вызовите скорую помощь. Сделайте и фото и видеосъёмку сразу же после аварии для максимума доказательств и с разных ракурсов. Снимите при этом:
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все номерные знаки участников;
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повреждения всех автомобилей;Популярные статьи сейчас
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личные данные водителей и возможных свидетелей.
Совет 2 - позвоните в дорожную полицию.
По всей Европе это единый номер -110, вызов скорой помощи-112. Если слабы в знании языка страны пребывания, то, как правило, дежурные полицейские говорят на английском.
Совет 3- если, из-за незнания языка, вы не можете прочитать протокол, составленный полицейским
Не подписывайте его пока вам не переведут или укажите эту ситуацию рядом с подписью. В крайнем случае укажите на английском языке, что вы не понимаете весь документ на языке страны ДТП и тогда подпишите его.
Совет 4- получите справку полиции
Сделайте если это предусмотрено странной пребывания, о произошедшем ДТП.
Совет 5- если последствия ДТП не значительные
Если нет пострадавших, и возможно договорится о размере ущерба, то полицию можно не вызывать. Необходимо будет заполнить "европротокол".
Совет 6- отдайте пострадавшему в ДТП копию полиса "Зеленая карта" или перешлите ему в мессенджер
Еще раз подчеркиваем, копию, а не сам договор, он вам еще пригодится. Если пострадавших несколько, то каждому сообщите номер своего страхового полиса "Зеленая карта".
Совет 7- запишите данные пострадавших в ДТП
Сфотографируйте или запишите личные данные, номера телефонов, адреса, номера авто, данные страховых полисов всех участников ДТП. В случае, если у них полисы обязательного автострахования страны пребывания, возьмите отрывные талоны, а, если "Зеленая карта", то копию полиса.
Совет 8- если вы пострадавший в ДТП
Тогда обязательно запишите данные страховой компании виновника ДТП и обратитесь в нее для выплаты. Отошлите ей обязательно протокол. Если будет просьба по другим документам, выполните её. Если у виновника нет необходимого полиса, то обратитесь в Моторное бюро страны пребывания.
Совет 9 - сообщите в вашу страховую компанию о произошедшем ДТП
Все возможные способы указаны на оборотной стороне страхового полиса "Зеленая карта". Сделать это необходимо в течение 15 дней с момента ДТП, но лучше не затягивать.
P.S. Наличие как "автогражданки, так и "Зеленой карты", является обязательным при пользовании автотранспортным средством. Приобрести страховки можно оперативно 24 на7 онлайн на BritishInsurance.