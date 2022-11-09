Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Мы видим, что действительно российская федерация начала уже не просто войну, а такую ​​с явными элементами геноцида, потому что обстрелы гражданской мирной инфраструктуры – это и есть элементы геноцида. То есть это не война военных против военных. Кстати, путин это даже признал, что они намеренно обстреливают объекты критической инфраструктуры и конкретно делают акцент на энергетику. С одной стороны, это самофиксация перед Гаагским трибуналом, который неизбежно ждет преступного путинского режима, но нам от этого не легче», - констатирует Алексей Буряченко.

По его словам, органы местного самоуправления работают в основном сейчас по принципу бэк-офиса и фронт-офиса, а фронт-офисом, по сути, выступает ЦНАП. Еще до войны, отмечает гость программы, это использовалось для минимизации уровня коррупции. Сейчас же, говорит он, ничего, по сути, не меняется, не нужно придумывать велосипед, если этот механизм уже работает, иначе можно потратить много времени и ресурса, которого, в принципе, сейчас уже нет. По его мнению, сейчас нужно идти по протоптанным дорожкам и усиливать те компоненты, которые есть.

Как отмечает эксперт, прифронтовые регионы, возможно, привыкли быстрее, но на передачу опыта нужно время, а территорию Украины постоянно обстреливают беспилотниками и ракетами, из-за чего часто приходится работать дистанционно и это не всегда выходит.

«Органы местного самоуправления не могут выполнять свои функции все-таки из бомбоубежища. Опять же перебои с интернетом даже в Киеве. Поэтому, конечно, влияет ли это на качество принятия решений – конечно влияет. Поэтому, возможно, нужно применять какие-то дистанционные формы, которые нужно заполнять на сайте для того, чтобы даже не были онлайн, но чтобы эти заявки могли накапливаться в органах местного самоуправления, а дальше уже прорабатывались», - объясняет Алексей Буряченко.

Как сообщала Politeka, Кущ рассказал, какую экономическую политику проводит Украина во время войны.

Также Politeka писала о том, что военное положение и мобилизацию в Украине готовятся продолжить.