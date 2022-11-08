Об этом он рассказал на канале «Легист».
«Когда Парламентская ассамблея Совета Европы какую-то очередную жесткую резолюцию против российской федерации принимает, у нас сразу радости полные штаны, поскольку на таком высоком уровне что-то признано. Ну ПАСЕ не принимает как бы, по сути, никаких решений, которые могут иметь какие-то реальные последствия, в отличии от Европейского парламента и Европейской комиссии», - сообщил Геннадий Дубов.
По словам адвоката, в Европейской комиссии – 27 членов, и все они обязаны действовать не в интересах своих отдельных стран, а в интересах Европейского союза. И, как подчеркнул Геннадий Дубов, все эти страны находятся в одной упряжке, даже несмотря на определенные отличия во взглядах, поэтому обязаны решать все вопросы вместе.
«Европейский парламент и Европейская комиссия – это, по сути, органы федерации Европейского союза, как союза 27 государств. И Боррель, собственно говоря, - это министр иностранных дел в этом», - заявил Геннадий Дубов.
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