Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
«Вот эта заточенность на получение прибыли привела к своеобразному фиаско рынка, потому что произошел просто резкий отрыв платежеспособного спроса от уровня тарифов. То есть рынок – это уникальный вообще механизм балансирования спроса и предложения. Лучше, чем рыночный механизм, никто еще ничего не придумал», - сообщил Алексей Кущ.
По словам финансового аналитика, цель рынка – найти равновесную цену между спросом и предложением. Но, как отметил Алексей Кущ, в Украине тарифы установили не рыночные, а просто высокие, и поэтому цена очень быстро начала отрываться от платежеспособного спроса.
«А сделано это все было через привязку цен на газ к импортному паритету. То есть сначала это сделали для угля, потом для газа. И у нас произошло классическое фиаско рынка», - заявил Алексей Кущ.
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