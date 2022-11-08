Финансовый аналитик Алексей Кущ сообщил, что в Украине были установлены слишком высокие тарифы.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Вот эта заточенность на получение прибыли привела к своеобразному фиаско рынка, потому что произошел просто резкий отрыв платежеспособного спроса от уровня тарифов. То есть рынок – это уникальный вообще механизм балансирования спроса и предложения. Лучше, чем рыночный механизм, никто еще ничего не придумал», - сообщил Алексей Кущ.

По словам финансового аналитика, цель рынка – найти равновесную цену между спросом и предложением. Но, как отметил Алексей Кущ, в Украине тарифы установили не рыночные, а просто высокие, и поэтому цена очень быстро начала отрываться от платежеспособного спроса.

«А сделано это все было через привязку цен на газ к импортному паритету. То есть сначала это сделали для угля, потом для газа. И у нас произошло классическое фиаско рынка», - заявил Алексей Кущ.

Как писала ранее Politeka, Андрей Вигиринский рассказал о механизме наказания тех компаний, которые будут перевозить нефть: «Как это контролировать».

Также Politeka сообщала, что есть хорошая новость: что сейчас происходит на валютном рынке и какой курс доллара.











