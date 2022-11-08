Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что путин появился в россии, как и Гитлер в свое время в Германии, потому, что народ просто не способен жить обычной счастливой жизнью.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, в книге «История одного немца» объясняется, зачем народу Германии после Первой мировой войны понадобилась еще и Вторая, и эти выводы можно также применить и к россиянам сегодня.

«Когда у них в Германии вдруг началась такая нормальная регулярная жизнь с экономическим ростом между Первой и Второй мировой войной, с тем, что все успокоилось, можно было спокойно работать, спокойно жить, немцам (и это он (ред. – автор) говорит о народе, о среднем немце) стало скучно. Немцы не могут жить счастливо, не могут жить каким-то маленьким немецким человеческим счастьем», - объясняет Михаил Шейтельман.

В то же время, например, англичане, рассказывает он, могут спокойно заниматься странными хобби, собирая пробки от пива или постригая кусты, французы же способны упиваться тем, как они хорошо готовят еду, радоваться тому, что они ее готовили вчера, приготовили сегодня и будут готовить завтра, американцы же способны заморочиться над спортивными событиями, статистикой, радоваться результатам. То есть, констатирует политтехнолог, речь идет о том, чтобы жить простым человеческим счастьем – немцам это было не дано, поэтому появился Гитлер.

«путин, собственно, и появился потому, что у россиян стало все хорошо, у народной массы. Они не могут так жить, они не способны на маленькое счастье, они не способны постригать свои кусты, не способны заниматься своим хобби. Они начинают бухать и у них начинается боевой дух, боевой зуд. Вот что произошло. Вот такая беда», - констатирует Михаил Шейтельман.

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