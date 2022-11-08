Об этом он рассказал на своем канале.

«Те, кто сейчас по-прежнему является элитой россии, то есть бизнесмены, которые составляют основу российского государства, какие-то чиновники – они уже все военные преступники, они уже все виноваты в этой войне», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, российская элита сейчас – это и есть виновники войны, виновники геноцида против украинцев, поскольку уже 9 месяцев работает на россию и спонсирует войну. Как подчеркнул Михаил Шейтельман, военные преступники – это мобилизованные россияне, это те люди, которые сегодня восстанавливают Крымский мост, это повара, которые готовят еду для российских солдат, и так далее.

«Они участвуют в этой агрессии, в этой войне и убивают украинских детей. Они соучастники этой войны. Также все, кто являются публичными персонами, если они молчат и сидят дома, то они, конечно, виноваты», - заявил Михаил Шейтельман.

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