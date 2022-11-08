Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Уже несколько дней мировые СМИ обсуждают панически-неадекватное заявление главы столицы Украины о возможной эвакуации всех киевлян из города. Вместо этого, киевляне в последние дни, по меньшей мере, в социальных сетях, написали ВСЕ, что думают о властях Киева, которые летом прогуляли, проезжали за границу…а на зиму вспомнила о безопасности людей и энергетических проблемах столицы.

Однако, никто не заметил то факта, что мы - киевляне оплачиваем, во времена военного положения, 12 заместителей Кличко по КГГА и еще одного заместителя по Киевскому городскому совету. Как вы думаете 13 заместителей достаточно, чтобы решать проблемы Киева и киевлян?

Количество чиновников в КГГА, Киевском городском совете и районных администрациях - по меньшей мере 4 тысячи человек по оценкам экспертов, поскольку информация такого рода скрыта.

Кроме того, все - 120 депутатов горсовета имеют по 2 оплаченных из бюджета помощников.

А еще сотни наших миллионов на СМИ, которые прославят «героическую власть» и множество прокладок-коммунальных предприятий для семей и родственников по отмыванию средств бюджета Киева по вечному переложению плитки, пересадке деревьев и ремонту фонтаниев… во время войны.

Напомню, что летом правительство обещало масштабное сокращение чиновников, чуть ли не вдвое. Хотелось бы, нам налогоплательщикам, услышать отчет о выполнении этого обещания. Потому что в бюджете-2023 заморожены или сокращены все социальные расходы, а средства на зарплаты депутатов и их помощников и на многочисленное чиновничество увеличены.

Вот интересно: такой бюджет для поддержки Армии власти Президент таки подпишет?

А нам киевлянам нужно требовать радикального смещения расходов на содержание власти и открытого и профессионального обсуждения при принятии бюджета столицы на 2023 год.

П.С. Кстати о нумерологии.

Может "несчастные" для киевлян 13 заместителей Кличко сократить хотя бы до 5 более "счастливых"?!