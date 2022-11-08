Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает гость программы, прежде всего нужно понимать, что сегодня есть несколько подразделений «Азова»: есть тот «Азов», который был в Мариуполе, есть подразделения ССО, есть ВСУ – и все подразделения находятся на разных уровнях, у них своя специфика и спектр поставленных задач.

«Если брать в пример полк «Азов», который был в Мариуполе, то ни одно подразделение рф не сможет не то, что конкурировать, а даже рядом стоять с «Азовом», - подчеркивает Максим Жорин.

Как объясняет военный, это не только потому, что он был командиром «Азова», но и потому, что видел, как это подразделение выросло и может его сравнить с подразделениями западных стран. По словам гостя программы, даже на Западе достаточно мало подразделений, которые могли бы вообще с Азовом быть на одном уровне.

«Мы отличаемся в том плане, что немного по-другому мы относимся ко всему и это достаточно хорошо сегодня видно, когда к нам приезжают иностранцы, желающие увидеть, как выглядит война. Они видят, как воюют украинцы и понимают, что всему этому их не учили за все годы службы в их странах», - заключает Максим Жорин.

Как сообщала Politeka, Шейтельман сообщил, что Украина сейчас всегда на шаг впереди россиян.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, изменится ли объем помощи Украине после выборов в США 8 ноября.