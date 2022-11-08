Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«Я считаю, что защищать Мариуполь лучше, чем его защищали, невозможно вообще. Они выполнили задачу более чем на 100%. Тем более, они сделали больше, чем могли, и больше, чем должны были сделать», - подчеркивает Максим Жорин.
В то же время он признает, что подготовиться к этой обороне можно было иначе. И вообще, отмечает военный, это была задача не мариупольского гарнизона, не его уровень, это вообще должен быть другой уровень и со временем мы придем к тому, чтобы проанализировать эту ситуацию и разобраться, почему все произошло так. Итак, констатирует экс-командир полка «Азов», в плане подготовки обороны, скорее всего, были ошибки.
«Но в плане обороны самого города гарнизоном – это была фантастика вообще, это было что-то нереальное, на что мы смотрели с восторгом. Откуда берутся силы? Откуда столько сил в этих людях? Они же реально стальные там были, они стояли и выполняли такие вещи, которые просто вообразить нельзя», - объясняет Максим Жорин.
Итак, заключает он, сама оборона была больше, чем они должны были и могли сделать, но в плане подготовки и планирования обороны далеко не все сделано правильно.
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