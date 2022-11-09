Публицист и философ Святослав Вышинский сообщил, что вполне возможно, что Илон Маск озвучивал в Твиттере предложения кремля.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Некоторые утверждают, что Илон Маск вовсе выражает хотелки российской власти. Давайте остановимся на этой версии: Илон продал душу путину и превратился в рупор кремлевской пропаганды, ударил там, откуда не ожидали», - сообщал Святослав Вышинский.

По словам публициста, если это действительно так, то Илон Маск озвучил предложение кремля. Как отметил Святослав Вышинский, Украине предложили сделку: все украинские оккупированные территории в обмен на Крым. Если россия действительно использовала Маска в качестве канала передачи информации, то можно сделать вывод, что кремль предлагает размен территорий.

«Это означает лишь одно – россия проиграла. Россия готова ее (украинскую территорию – Ред.) оставить, прикрыв сдачу фиговым листиком очередного референдума», - заявил Святослав Вышинский.

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